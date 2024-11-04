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Еще один главврач больницы в Архангельской области попался на злоупотреблениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главного врача  одной из больниц Архангельской области, подозреваемого  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

 Следствием установлено, что с октября 2023 года по июнь 2024 года подозреваемый, желая получить выплаты стимулирующего характера, приукрасив действительное положение дел по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» организовал внесение в электронную систему отчётности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, которая фактически не проводилась, и направление подложных сведений в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который необоснованно перевел в адрес медицинского учреждения денежные средства в размере около полумиллиона рублей. 

 Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО.

25 ноябрь 10:34 | : Скандалы

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