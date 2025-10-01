Руководство 4-й горбольницы Архангельска проводило липовую диспансеризацию

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» и его заместителя. Они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия обвиняемые с 14.11.2023 по 18.11.2024, желая приукрасить действительное положение дел возглавляемого ими медицинского учреждения по выполнению плановых показателей по проведению диспансеризации взрослого населения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», разработали незаконную схему.

В частности, путем дачи незаконных указаний, обеспечили внесение подчиненными сотрудниками в медицинскую информационную систему «Ариадна», являющуюся объектом критической информационной структуры, 787 ложных записей о лицах, якобы прошедших диспансеризацию.

Недостоверные сведения они направляли в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, которым необоснованно в адрес медицинского учреждения переведены денежные средства в размере около 3 млн рублей. Из указанных средств заместителю главного врача незаконно произведены выплаты компенсационного и стимулирующего характера на сумму свыше 1,9 млн рублей.

Действиями обвиняемых существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, причинен существенный вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в следственный орган порядке ст. 37 УПК РФ, материалов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.