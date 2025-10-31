Сегодня все гадают - станет ли Америка нападать на Иран?

Никто из аналитиков не даёт ответа, поскольку не знают, что творится в голове у Фредовича.

Никто, кроме ИА «Руснорд».

Давайте разбираться.

Почему Трамп хочет напасть на Иран, в чём причина?

Ответ на этот вопрос лежит в сформулированном ультиматуме:

- окончательное закрытие ядерной программы Ирана,

- прекращение обогащения урана и плутония,

- уничтожения всех баллистических ракет и прекращение их производства,

- прекращение расправ с протестующими и помощи своим прокси (подшефным войскам).

Но, это не всё, что нужно Трампу. Главное - это иранская нефть.

Пока Иран отказывается пойти навстречу требованиям Трампа, причём в резкой форме.

Трап ждёт. Переговоры с Ираном идут, но пока результата нет.

К Ирану стянуты громадные военные силы в лице авианосца «Авраам Линкольн» с группой поддержки. Подходят и другие союзники: британцы и французы подтянули свои авиа силы на Кипр и Иорданию.

Сегодня Иран является нашим союзником, но союзником, скорее ситуативным, экономическим, чем военным. У нас разная идеология, разное понимание геополитики. Но правящая элита Ирана действительно правит, контролирует ситуацию в стране. А российская внешняя политика сегодня не «идеологизирована», она опирается на ту власть , которая в данный момент у руля.

А что за власть сегодня в Иране?

Иранская революция произошла в 1979 году, когда в ответ на антинародную политику шаха в стране вспыхнули антиправительственные волнения. Режим шаха был проамериканским и прозападным, когда страну грабили западные компании, оставляя простых иранцев нищими и голыми. Однако, Иран в то время был сильно религиозным государством. Всех инакомыслящих шахская политическая полиция СОВАК прессовала без всякого разбора. Но была сильная левая коммунистическая оппозиция, поддерживаемая Советским Союзом.

Когда произошла революция, и к власти пришли религиозные силы во главе с аятоллой Хомейни, они всех левых подавили без всякой жалости, большинство были убиты.

Советский Союз не любил «иранских революционеров», поэтому, когда вспыхнула война между Ираном и Ираком, поддержал Ирак. Иран не остался в долгу - поддержал афганских моджахедов во время входа туда советских войск.

Сегодня ситуация поменялась - Иран стал нашим партнёром, он поддержал нас в вооружённом конфликте с Украиной, поставив нам на начальной этапе много беспилотников, которых у России тогда не хватало.

Ситуация в Иране обострилась в начале года, когда вспыхнули сильные антиправительственные волнения. Они были безжалостно подавлены - по разным данным погибших от 20 до 30 тысяч, протестующих расстреливали даже из крупнокалиберных пулемётов. Они тоже не оставались в долгу - убили 250 полицейских.

Протестующие не имели шансов на успех, т.к. у них не было организующей силы и лидера.

Масштабную войну на Ближнем Востоке никто не хочет, кроме Израиля, даже Саудовская Аравия и другие монархии запретили пролёт через своё воздушное пространство. Но Трампа это не остановит - у него есть другие подходы к территории Ирана, например, через Индийский океан, где у них есть военная база Диего - Гарсия.

Однако Иран - это не «мальчик из церковного хора», имеет тысячи баллистических ракет и способен достать даже американскую базу в Индийском океане. Перекрыть Армузкий пролив. По идее способен потопить и авианосец США, поэтому у Трампа — понятно, что там «и хочется, и колется, и мама не велит».

Россия и Китай постарались прийти на помощь своему иранскому союзнику и объявили в персидском заливе военно-морские учения, чтобы стать «живым щитом» для американских агрессоров, но в последний момент их отменили.

Многие корреспонденты отмечают, что Китай и Россия поставили в Иран большое количество новейших систем ПВО (возможно и другого оружия - были замечены большое количество военно-транспортных самолётов из Китая, Россия «подавила» интернет по всему Ирану) , но на прямую защиту Ирана так и не «подписались».

Пойти на вооружённый конфликт с Ираном Трампу будет крайне рискованно - неизбежно вспыхнет большая война, удары ракетами по американским базам - это не Венесуэла, где не было такой идеологизации общества, гарантированные жертвы среди американских солдат и союзников, скорей всего, не малые, иранцам отступать некуда. Это неизбежно снимет с Фредовича «корону» президента, который не начал ни одной войны. Неизбежно будет кровавая мясорубка.

Решить вопрос «точечно» - не получиться, не тот формат. А пойти на крупномасштабную войну Трамп не решится, иначе это будет огромный удар по его имиджу «миротворца» и повлечёт большой удар по его политическим позициям в самой Америки.

Даже Израиль отговаривает его от этой военной операции (понятно, что Иран больше не будет «имитировать» его военный ответ по Израилю - будут удары по военным объектам и городам).

Поэтому Дональд, как опытный коммерсант, умеет и отступить, когда противник «не по зубам», вспомните его «наезд» на Северную Корею - тот же сценарий. Тогда он отступил и даже «подружился» с Кимом.

Посмотрим, но наш прогноз по Гренландии сбылся на все 100%.

Михаил Скоморохов