Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подсолнечниковый усач: методы борьбы и профилактика

Подсолнечниковый усач (Agapanthia dahli) — стеблевой вредитель из семейства усачей, способный снижать урожайность подсолнечника на 15–30%. Насекомое повреждает посевы изнутри: личинки прогрызают ходы в стебле, что приводит к его ослаблению и надламыванию. Поврежденные культуры формируют семена с пониженной масличностью, особенно в годы с теплой и сухой весной и недостатком влаги.

Внешние признаки

Взрослая особь — жук длиной от 9,5 до 20 мм с блестящим черным телом. Характерный признак — длинные 12-члениковые усики, превышающие размер тела. Надкрылья покрыты светлыми полосками и пятнами. Личинка червеобразная, желтоватая, с коричневой головой, длиной до 35 мм.

Жуки активно летают, что способствует быстрому заселению новых участков.

Цикл развития

Личинки зимуют внутри побегов на высоте от 8 до 80 см от поверхности почвы. Окукливание начинается с весенним потеплением почвы. Имаго выходят в конце мая — первой половине июня, питаются листьями и молодыми побегами подсолнечника.

Самка размещает от 10 до 47 яиц по одному в выгрызенных углублениях стебля на высоте от 20 до 60 см. Через 3–9 дней отрождаются молодые особи, которые внедряются внутрь и прогрызают ход вниз к основанию. Питаясь сердцевиной, они разрушают сосудистую систему культуры. Поврежденные побеги отстают в росте, часто надламываются от ветра. Уменьшается масса семян и их масличность.

Условия распространения

Численность агапантии возрастает при нарушении севооборота. Возвращение подсолнечника на прежнее поле раньше чем через 4 года создает благоприятные условия для накопления популяции. Теплая сухая весна ускоряет выход жуков и увеличивает продолжительность лёта. Понимание того, как бороться с жуком усачом, становится ключевым фактором сохранения урожая.

Агротехнические меры

Защита базируется на комплексе агротехнических приемов:

?соблюдение севооборота с возвращением подсолнечника не ранее чем через 4 года;

?полное удаление стеблей с поля сразу после уборки урожая;

?глубокая зяблевая вспашка для уничтожения зимующих особей в верхнем слое почвы;

?контроль падалицы подсолнечника и сорняков из семейства астровых;

?использование гибридов с утолщенным устойчивым стволом;

?оптимизация сроков посева для формирования крепкого побега к периоду лета жуков.

Междурядные культивации в период вегетации механически повреждают нижние части осевых органов с отложенными яйцами и снижают выживаемость потомства первого возраста. Подобная профилактика подсолнечникового усача значительно снижает плотность популяции.

Химические методы

При обнаружении жуков на посевах в период бутонизации проводят инсектицидные обработки. Эффективны препараты системного и контактного действия в период массового лета взрослых особей.

Протравливание семян инсектицидами обеспечивает надежную защиту молодых всходов от комплекса почвенных и надземных фитофагов. Системные препараты проникают в проросток и распространяются по тканям, создавая защитный барьер в наиболее уязвимую фазу развития.

Опрыскивание посевов проводят в фазе 6–8 листьев при обнаружении жуков на краях поля. Обработку выполняют в вечернее время, когда насекомые наиболее подвижны и концентрируются в верхнем ярусе посадок. Повторное опрыскивание может потребоваться через 10–14 дней при сохранении высокой численности фитофага.

Комплексный подход, сочетающий агротехнику и химическую защиту, позволяет удерживать популяцию подсолнечникового усача на безопасном уровне.

02 март 14:54 | : Разное

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (18)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20