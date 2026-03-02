Подсолнечниковый усач: методы борьбы и профилактика

Подсолнечниковый усач (Agapanthia dahli) — стеблевой вредитель из семейства усачей, способный снижать урожайность подсолнечника на 15–30%. Насекомое повреждает посевы изнутри: личинки прогрызают ходы в стебле, что приводит к его ослаблению и надламыванию. Поврежденные культуры формируют семена с пониженной масличностью, особенно в годы с теплой и сухой весной и недостатком влаги.

Внешние признаки

Взрослая особь — жук длиной от 9,5 до 20 мм с блестящим черным телом. Характерный признак — длинные 12-члениковые усики, превышающие размер тела. Надкрылья покрыты светлыми полосками и пятнами. Личинка червеобразная, желтоватая, с коричневой головой, длиной до 35 мм.

Жуки активно летают, что способствует быстрому заселению новых участков.

Цикл развития

Личинки зимуют внутри побегов на высоте от 8 до 80 см от поверхности почвы. Окукливание начинается с весенним потеплением почвы. Имаго выходят в конце мая — первой половине июня, питаются листьями и молодыми побегами подсолнечника.

Самка размещает от 10 до 47 яиц по одному в выгрызенных углублениях стебля на высоте от 20 до 60 см. Через 3–9 дней отрождаются молодые особи, которые внедряются внутрь и прогрызают ход вниз к основанию. Питаясь сердцевиной, они разрушают сосудистую систему культуры. Поврежденные побеги отстают в росте, часто надламываются от ветра. Уменьшается масса семян и их масличность.

Условия распространения

Численность агапантии возрастает при нарушении севооборота. Возвращение подсолнечника на прежнее поле раньше чем через 4 года создает благоприятные условия для накопления популяции. Теплая сухая весна ускоряет выход жуков и увеличивает продолжительность лёта. Понимание того, как бороться с жуком усачом, становится ключевым фактором сохранения урожая.

Агротехнические меры

Защита базируется на комплексе агротехнических приемов:

?соблюдение севооборота с возвращением подсолнечника не ранее чем через 4 года;

?полное удаление стеблей с поля сразу после уборки урожая;

?глубокая зяблевая вспашка для уничтожения зимующих особей в верхнем слое почвы;

?контроль падалицы подсолнечника и сорняков из семейства астровых;

?использование гибридов с утолщенным устойчивым стволом;

?оптимизация сроков посева для формирования крепкого побега к периоду лета жуков.

Междурядные культивации в период вегетации механически повреждают нижние части осевых органов с отложенными яйцами и снижают выживаемость потомства первого возраста. Подобная профилактика подсолнечникового усача значительно снижает плотность популяции.

Химические методы

При обнаружении жуков на посевах в период бутонизации проводят инсектицидные обработки. Эффективны препараты системного и контактного действия в период массового лета взрослых особей.

Протравливание семян инсектицидами обеспечивает надежную защиту молодых всходов от комплекса почвенных и надземных фитофагов. Системные препараты проникают в проросток и распространяются по тканям, создавая защитный барьер в наиболее уязвимую фазу развития.

Опрыскивание посевов проводят в фазе 6–8 листьев при обнаружении жуков на краях поля. Обработку выполняют в вечернее время, когда насекомые наиболее подвижны и концентрируются в верхнем ярусе посадок. Повторное опрыскивание может потребоваться через 10–14 дней при сохранении высокой численности фитофага.

Комплексный подход, сочетающий агротехнику и химическую защиту, позволяет удерживать популяцию подсолнечникового усача на безопасном уровне.