Божественная литургия 8 марта в Архангельска

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 марта, в неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

За малым входом настоятель архангельского храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерей Андрей Меньшин был награжден правом ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, во второе воскресенье святого Великого поста, Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское повествование святого апостола и евангелиста Марка о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в Капернаум. Господь проповедовал в одном доме, и множество людей собралось для того, чтобы услышать живое слово Христа Спасителя. Четыре человека принесли одр с расслабленным для того, чтобы Господь исцелил его. Из-за множества людей они не могли войти в дом, где находился Спаситель, поэтому они с помощью веревок подняли больного человека на его одре на крышу этого дома, разобрали кровлю и опустили больного к ногам Божественного Спасителя. Наверное, каждый из нас должен задуматься, есть ли у нас с вами такие четыре друга, которые могли бы отнести нас в больницу, когда мы заболеем. А если в регистратуре откажутся принимать нас, они бы нашли какой-либо способ устроить нас в больницу и договориться о лечении с лучшим доктором. Есть ли в наше время такая дружба и такие друзья? Расслабленный, о котором повествует святой апостол и евангелист Марк, возможно, совершенно не мог говорить, но, видимо, когда он был в здравии, успел совершить так много добрых дел для своих друзей, что они решили пойти и понести его к ногам Божественного Спасителя, чтобы Господь исцелил его от страшного недуга. Христос Спаситель, видя всё это, ничего не стал спрашивать. Почему же Господь не задал никаких вопросов? Потому что этими людьми двигала вера во Христа Спасителя! Они твердо верили в то, что Господь непременно исцелит этого болящего человека, поэтому проделали великий труд. Наверное, не каждому хозяину понравится, чтобы разбирали крышу его дома и через нее спускали болящего, лежащего на одре. Но ни на кого и ни на что не обращали внимание эти четыре друга, движимые желанием совершить доброе дело и верой, что Господь непременно исцелит их болящего друга. Господь обратился к этому расслабленному и сказал ему: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои». Книжники, которые находились среди прочих людей в этом доме, помышляли в сердцах своих: «Что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Казалось бы, совершенно правильные мысли, но книжники допустили ошибку: они не видели, что пред ними Сын Божий, Христос Спаситель, Которому дана власть прощать грехи. Этого не узрели духовно слепые книжники. Господь, Которому открыты все наши тайные помышления, на их мысли тотчас ответил: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Священнослужители посещают тяжело болящих людей в больницах, исповедуют их и причащают Святых Христовых Таин. На исповеди священник читает молитву, в которой он властью, данною от Бога, прощает и разрешает болящего от грехов, но священнослужителю не дано сделать так, чтобы парализованный больной в реанимации тотчас встал и пошел домой. Это возможно только Богу! Господь обратился к несчастному расслабленному и сказал: «Встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв одр, вышел перед всеми.

Почему же Господь, прежде чем исцелить этого человека, сказал ему, что прощаются его грехи. Святые отцы говорят нам о том, что между грехом и болезнью есть некая связь. За наши грехи, страсти и пороки нам ниспосылаются болезни для вразумления. Грех, который поселяется в сердце, это яд, разъедающий человека изнутри. Бывает, кто-то имеет смертный грех, но не кается в своем грехе, а начинает просить у Господа что-то для себя. Например, страдает человек грехом воровства. Ему бы надо раскаяться в этом, но он начинает просить у Бога себе еще что-то для жизни. Чем это заканчивается? Ему ниспосылаются болезни, и хорошо, если он уразумеет это и раскается. В дни святого Великого поста мы с вами, возлюбленные, особенно обращаемся к Богу с горячей молитвой и приносим Ему покаяния в наших грехах, чтобы Милосердный Господь простил нам все наши согрешения вольные и невольные. Для чего же Господь сказал этому человеку, чтобы он взял свой одр и пошел домой? Мы с вами видели на улице людей, ходящих со своей постелью? Наверное, нет. А исцеленный расслабленный, которого еще недавно несли его друзья на одре, уже шел самостоятельно и в свидетельство о своем исцелении нес свою постель, чтобы все видели, что Милосердный Господь подал ему исцеление по вере его добрых друзей. Что же люди? Как пишет святой апостол и евангелист Марк, они все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Не видели такого и мы с вами и, наверное, не увидим. В сегодняшний день Святая Церковь научает нас, что и мы, постящиеся в эти святые дни, не должны расслабляться ни душою, ни телом. Сегодняшнее евангельское повествование напоминает нам, чтобы мы обращались к Богу с твердой верой и горячей молитвой, дабы Господь укрепил наши духовные и физические силы достойно и праведно пройти этот пост, раскаяться в своих грехах, получить прощение от Милосердного Бога и достичь Светлого Христова Воскресения.

В сегодняшний день, дорогие мои, снова и снова обратимся ко Господу с просьбой, чтобы Он Милосердный подкрепил наши немощные силы и помог нам, порой расслабленным, дабы мы всегда подвизались добрым подвигом во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!