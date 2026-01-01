Вверх
Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить

Прошли новогодние праздники, власти Архангельска вновь отчитались об успехах, выражающихся в почти что 100% загрузке гостиниц, что по их мнению говорит о росте туризма и правильности их действий в этом направлении. Всё так, но есть нюансы...

Во-первых, надо упомянуть, что и в прошлый Новый год, и уже не первое лето подряд нам также отчитываются о полной загрузке городских гостиниц. И откуда такие впечатляющие цифры роста турпотока берутся на зависть Парижу – непонятно.

Во-вторых, эта предельная загрузка гостиниц говорит, что мы «упёрлись в потолок» и больше развиваться не можем, раз людей в праздники больше некуда селить (при условии, что всё честно). Нужно срочно строить новые гостиницы – и не какие-нибудь микро, а большие, сравнимые с «Двиной» или «Беломорской». Но такого даже в проектах сегодня нет, а, значит, дальше развиваться за счёт туризма мы уже не можем. Но чиновники почему-то не бьют тревогу.

В-третьих – никто не рассматривает причины, почему бизнес не идёт в туризм, почему никто не строит гостиницы, никто не покупает туристические автобусы, не организует музеи с поморской тематикой и прочую инфраструктуру. Вместо этого мы видим, как даже рестораны закрываются. Ведь если верить в доклады об успехах властей, то всё должно быть наоборот. Что же не так с нашим туризмом сегодня?

На мой взгляд, главная проблема в том, что власти, как всегда в последнее время, считая себя экспертами во всём, действуют в той колее, которая была проложена десятилетия назад, и сворачивать с неё не собираются. А колея привела к тупику – мы врезались в препятствие, которое нужно объехать. Но чиновники лишь каждый раз, разгоняясь, «стучат рогами в эти новые ворота», а услышать экспертов, как обойти препятствие, не желают. Поделюсь тут своим мнением – может быть кто-то его и услышит.

Главная проблема сегодняшнего застоя туристической отрасли в Архангельске – его сезонность. Турист к нам приезжает лишь на неделю в Новом году и в летние месяцы. Итого туристический сезон у нас длится около 3-х месяцев из 12 в году. И эта сезонность не позволяет и гостиницы строить, и туристические автобусы покупать, и прочую инфраструктуру возводить. Ведь целых 9 месяцев в году всё это приносит убытки. Следовательно, основная задача сейчас – увеличить туристический сезон хотя бы до 6 месяцев, что позволит туристской инфраструктуре компенсировать убытки простоя доходами высокого сезона. Простая математика – половина всегда лучше, чем одна четвёртая.

Вывод логичный – но его почему-то никто не делает. Ведь если мы его примем, нужно будет внести изменения в сегодняшние программы развития туризма. Прежде всего, необходимо расширить план туристических мероприятий, которые проводятся для привлечения к нам внимания со стороны жителей других территорий. И в первую очередь, надо выбирать, как цель рекламы, москвичей и петербуржцев – именно они самые активные туристы в стране.

Сегодняшний план туристическо-ориентированных мероприятий Архангельска сконцентрирован на летних месяцах и Новогодье. Необходимо начать организовывать большие мероприятия в другие месяцы (пока же раскрученный на мировом уровне декабрьский кинофестиваль Arctic open в этом году не состоялся из-за отсутствия финансирования). Мы вполне могли бы легко раздвинуть наш туристический сезон, развивая местные, сегодня забытые праздники.

Например:

Началом туристического сезона должен стать апрель-май (вместо июня): в мае (или даже конце апреля) мы встречаем ледоход – и его встреча могла бы стать поводом для большого общегородского праздника, при уже существующем количестве культурных центров организовать мероприятие не составит большого труда.

К тому же ранее у нас были прекрасные майские традиции, сегодня забытые – как парад духовых оркестров, который проводился с участием городских коллективов (не путать с проводимым летом фестивалем духовой музыки, на котором выступают приезжие коллективы). Парад раньше проходил по всему Троицкому с многочисленными остановками, где коллективы исполняли различные произведения. Я, учась в мореходке, регулярно участвовал в параде в составе оркестра. Но традиция пропала, хотя оркестры у нас в городе есть. При грамотном пиаре этот парад мог бы стать отличным магнитом для туристов.

В мае можно было бы организовать и ещё одно массовое мероприятие – открытие туристического сезона. Тоже подобное у нас когда-то было! Общественный транспорт в карнавальном стиле оборудовался под корабли, в которых через весь город плыли бы наши литературные и исторические персонажи – можно использовать маршрут, по которому 9 мая проезжала военная техника ВОВ, чтобы весь город поучаствовал в празднике. А на набережной и в городских скверах дать представления с устройством локальных ярмарок.

Конечно, лучше всего такие мероприятия\карнавалы проводить в выходные – и обязательно с приглашением федеральных СМИ, заранее делая анонсы. Тогда к нам приедут и весной, и рентабельность туризма вырастет.

Для осенних мероприятий надо вернуть праздник Дня города на его историческое место – 19 сентября – день чуда Архангела Михаила. Напомню, день города в июне мы стали праздновать по предложению губернатора Ефремова, который его назначил на последнее воскресенье июня для того, чтобы привлечь туристов. Но сегодня в июне и так полно мероприятий, тот же «Белый июнь», и этот праздник лучше вернуть на его прежнее место.

Нужно реанимировать празднование церковного Новолетия (как его у нас называют Поморский Новый год 14 сентября) с его традициями гонок на карбасах, зажигания маЯков и пр. – всё это обязательно станет оригинальным и узнаваемым брендом нашего региона, ведь подобных традиций нет больше нигде. В 90-х энтузиасты пытались возрождать эти праздники, но сегодня всё забылось.

Пора передать нашу «Маргаритинскую ярмарку» в ведение Министерства культуры – я как один из авторов её возрождения в 2001 уверенно заявляю, что идея была возродить её как культурное мероприятие, а не рыночный базар, в который её бездарно превратило Министерство агропрома. Ярмарка – это съезд самодеятельных коллективов, концерты, сувенирная торговля и общепит. На Маргаритинку в Архангельск в прошлом съезжалась вся страна – и совсем не ширпотребом торговать. Кстати, сама ярмарка в Архангельске раньше проводилась в течение месяца, и сейчас надо к этому стремиться, захватывая её мероприятиями и октябрь.

Важно возродить и древнейший Архангельский праздник – пивной фестиваль «Михальщину», который начинался после сентябрьского «дня города» и длился до конца октября. Это старейший пивной фестиваль нашей страны, уходящий корнями ещё в XVI век! В России уже начали организовывать пивные фестивали и везде это приводит к большому наплыву туристов. У нас в Архангельске – на родине российского промышленного пивоварения – сегодняшние власти об этом и подумать почему-то боятся…

 Думаю, что и другие мероприятия можно ещё придумать или вспомнить – которыми можно привлечь к нам туристов. Но обязательно надо и Новогодние торжества значительно расширить. Многие ещё помнят, как в своё время мэр Донской в декабре устраивал костюмированные парады снеговиков и дедов морозов, общегородскую лепку снежных баб – давайте их возобновим! А куда делись конкурсы снежных скульптур, что раньше строились в каждом дворе и на каждой улице?! Уже с декабря их надо проводить все выходные, обходя выставляемые в городе новогодние ёлки – с участием опять того же транспорта, украшенного в виде саней и пр. И в январе продолжать эти мероприятия – это ведь самые тёмные месяцы у нас, их надо расцвечивать праздниками. Туристы же обязательно будут задерживаться в надежде поучаствовать в таком шоу под нашим Северным Сиянием.

Кстати, не понимаю, почему, но празднование Старого Нового года сегодня до сих пор никто не взял себе в качестве бренда? А ведь это ещё сильно продлит наш туристический сезон! Давайте придумаем лозунг о том, что праздновать Старый Новый Год надо в Архангельске – и вуаля – гостиницы ещё пару недель после Нового года будут забиты до отказа, а бизнесмены тогда поймут, что пора новые строить.

Вообще тема Нового года у нас не проработана, и это уже прямая претензия к ведомству г-жи Светловой. А ведь мы вполне могли бы объявить наш город местом проведения 3-х посвящённых ему праздников:

Новолетие - Поморский Новый год (14 сентября)

Старый Новый год (14 января)

Древний Новый год (14 марта)

Архангельск должен попасть во все туристические календари страны как место, где в течении всего года проходит множество интересных событий. Но они сами собой не организуются – их нужно создавать с использованием и старинных традиций, и сегодняшних возможностей. Мы почему-то совершенно избавились от карнавальной формы, фестивальной и все праздники проводим по формуле концерт-торговля, будто нет у нас ни скоморошьих, ни народных традиций. Всё это нужно восстанавливать, но и отдача будет серьёзной.

Сейчас я не говорю о тех объектах турпоказа и инфраструктуры, которой у нас не хватает – это совсем другая история. Даже то, что есть, можно использовать эффективней, если захотеть. Но опять же – если кому-то, кроме меня, это надо…

Михаил Силантьев

19 январь 09:00

