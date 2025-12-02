"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

Сначала вот такая предыстория.
У меня в Москве есть большой друг. Большой он во всех смыслах: и душой, и талантом, и ростом, и весом, и всем. У него квартира только маленькая. Имя у него тоже большое и звонкое – Ярослав! Правда, в юности при знакомстве со слабым полом он тупил взор долу и скромно представлялся: «ЭРОСлав». И был почти прав. Друзья же всю жизнь зовут его Сэнди, он это имя себе на руке выколол в армии.
Путь в творчество у Сэнди был тернист и ухабист. И все из-за габаритов. Его мама вспоминает, что он уже родился большим и трогательным. В пятом классе на переменах его старались обходить стороной старшеклассники, а тренеры наперебой зазывали в секции борьбы и бокса. Девушки любили, но странную любовью. Им нравилось, когда он на мизинце несет их портфель до дома, одним своим видом распугивая липких подъездных ухажеров. Когда он посвящает им стихи и перекладывает их на музыку, не отходя от школьного подоконника. Когда дарит цветы, целует руки и дует в ушко. А вот дальше…. Дальше петтинга дело продвигалось с трудом.
Все изменила армия. За шесть месяцев учебки курсант Ярослав Трусов сбросил килограммов тридцать и в такой боевой форме прибыл для дальнейшего прохождения службы в ракетную часть на Урале. Там он стихов не писал. И без этого у проходной дивизиона собиралась женская толпа, чтобы хоть одним глазком увидеть двухметрового красавца-москвича, с гимнастеркой 58-го размера при галифе 48-го. Престиж армии Сэнди поддерживал на должной высоте.
Праздник секса закончился сразу после дембеля. В Москве Сэнди за три месяца «добрал» килограмм сорок. Девушки его в основном уважали. Но он не отчаивался и опять взялся за старое. За перо. Этому способствовала сфера деятельности, в социалистические годы поэт трудился сменным инженером по обслуживанию ЭВМ. Помните этих монстров, пожирающих тонны перфокарт и километры бумажных рулонов? Вот на этих самых рулонах он и писал. Писал как акын, что видел и чувствовал. Каждая наша совместная пьянка, каждый любовный вздох находили свое отражение.
Потом пришла перестройка. Кто-то подсунул сэндины вирши одной начинающей певицы. Так родились: а) шлягер «Играй, музыкант»; б) певица Маша Распутина; в) поэт-песенник Ярослав Трусов. Теперь он этим кормится, его стихи поют Сенчукова и Рыбин, Киркоров и Линда…. Мне эти стихи не очень нравятся. Наверное, потому, что покупают самое худшее. А лучшее Сэнди пишет для свои любимых женщин. Ему не очень везет в семейной жизни, но он философски считает это уделом истинных поэтов.
У меня нет ни одной его фотографии. Сэнди стесняется своих габаритов и фотографов не жалует. Просто почитайте его стихи, вам должно понравиться. Они про женщин и про любовь. Разве есть что-то другое на свете, из-за чего стоит напрягаться и складывать слова в рифмы?..
Ярослав Трусов
* * *
То ли помню, то ли нет –
По воде туман стелился,
Желтый лист к стеклу прибился…
То ли помню, то ли нет…
То ли верил, то ли нет,
Что любим и ты любима,
Остальное мимо, мимо…
То ли верил, то ли нет…
То ли слышал, то ли нет,
Но печально ты сказала:
«Жаль, что нас судьба связала…»
То ли слышал, то ли нет…
То ли было, то ли нет,
Может, я придумал это?
Есть вопрос, и нет ответа…
То ли было, то ли нет…
* * *
Ты хочешь узнать, о чем я все думаю в полдень?
Ты хочешь узнать, о чем я все думаю в полдень?
О том, что не радуюсь ясной погоде,
Приятен мне дождь проливной и угоден!
Теперь ты узнала, о чем я все думаю в полдень…
Ты хочешь узнать, о чем я мечтаю под вечер?
Ты хочешь узнать, о чем я мечтаю под вечер?
Зайти в твою гавань, обнять твои плечи,
И губы твои мои раны залечат…
Теперь ты узнала, о чем я мечтаю под вечер…
Ты хочешь узнать, о чем размышляю я ночью?
Ты хочешь узнать, о чем размышляю я ночью?
Как сшить воедино обрывки и клочья,
Как точки расставить взамен многоточья…
Теперь ты узнала, о чем размышляю я ночью…
Ты хочешь узнать, что я постигаю под утро?
Ты хочешь узнать, что я постигаю под утро?
Что старый букварь мудрее, чем Кама Сутра,
Нектар и пыльца – просто-напросто пудра…
Теперь ты узнала, что я постигаю под утро…
Само совершенство, ах, как ты умна и прекрасна!
Само совершенство, ах, как ты умна и прекрасна!
Ты знаешь так много, что стала несчастна,
Ты знаешь так много, что стала опасна!
Прощай, совершенство, была ты умна и прекрасна…
* * *
Баллада о детском враче
Сижу в шезлонге, пью аперитив,
Я приглашен к своим друзьям на дачу.
Прекрасный круг, чудесный коллектив,
Здесь все свои. И детский врач в придачу…
Ведем беседы, чуть касаясь тем,
Пейзаж достоин первоклассной рамы,
Здесь все равны, здесь все приятны всем.
И загорают у бассейна дамы.
С веселым визгом делаем шашлык,
У джентльменов светские манеры.
Я много пью, как издавна привык,
Но все же мне доступно чувство меры.
О, «Мукузани»! Чудное вино.
Смеются так, что я сейчас заплачу,
Здесь все равны, здесь так заведено.
Смеются все. И детский врач в придачу…
И так неспешно разговор наш тек,
Но вот на лицах странная досада…
И тут из сумки я портвейн извлек
И сразу понял – это то, что надо!
Достал «Кавказ» известный режиссер,
«Мицне» достала респектабельная дама,
В кустах порывшись, молодой майор
Принес в авоське восемь штук «Агдама».
И вот как весело, а начали хоть плач,
Душа поет и требует простора,
В одном купальнике танцует детский врач,
Упругим бюстом изводя майора.
Доцент испачкал антикварный стул,
Директор бань с актрисой вдруг пропали,
Хозяин дачи горстью ест ткемали,
Спортсмен в сортире, видимо, уснул.
…Бреду наверх, я видел там диван,
Уик-энд удался, мне все удается.
Сон наползает мутный, как туман…
Увы, поспать сегодня не придется!
Весь ход событий я дальнейших знаю…
Вот кто-то входит, страстно бормоча,
Вздохнув, я обреченно обнимаю
Литое тело детского врача.