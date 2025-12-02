Вверх
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

Сначала вот такая предыстория.

У меня в Москве есть большой друг. Большой он во всех смыслах: и душой, и талантом, и ростом, и весом, и всем. У него квартира только маленькая. Имя у него тоже большое и звонкое – Ярослав! Правда, в юности при знакомстве со слабым полом он тупил взор долу и скромно представлялся: «ЭРОСлав». И был почти прав. Друзья же всю жизнь зовут его Сэнди, он это имя себе на руке выколол в армии.
 Путь в творчество у Сэнди был тернист и ухабист. И все из-за габаритов. Его мама вспоминает, что он уже родился большим и трогательным. В пятом классе на переменах его старались обходить стороной старшеклассники, а тренеры наперебой зазывали в секции борьбы и бокса. Девушки любили, но странную любовью. Им нравилось, когда он на мизинце несет их портфель до дома, одним своим видом распугивая липких подъездных ухажеров. Когда он посвящает им стихи и перекладывает их на музыку, не отходя от школьного подоконника. Когда дарит цветы, целует руки и дует в ушко. А вот дальше…. Дальше петтинга дело продвигалось с трудом.

Все изменила армия. За шесть месяцев учебки курсант Ярослав Трусов сбросил килограммов тридцать и в такой боевой форме прибыл для дальнейшего прохождения службы в ракетную часть на Урале. Там он стихов не писал. И без этого у проходной дивизиона собиралась женская толпа, чтобы хоть одним глазком увидеть двухметрового красавца-москвича, с гимнастеркой 58-го размера при галифе 48-го. Престиж армии Сэнди поддерживал на должной высоте.

Праздник секса закончился сразу после дембеля. В Москве Сэнди за три месяца «добрал» килограмм сорок. Девушки его в основном уважали. Но он не отчаивался и опять взялся за старое. За перо. Этому способствовала сфера деятельности, в социалистические годы поэт трудился сменным инженером по обслуживанию ЭВМ. Помните этих монстров, пожирающих тонны перфокарт и километры бумажных рулонов? Вот на этих самых рулонах он и писал. Писал как акын, что видел и чувствовал. Каждая наша совместная пьянка, каждый любовный вздох находили свое отражение.

Потом пришла перестройка. Кто-то подсунул сэндины вирши одной начинающей певицы. Так родились: а) шлягер «Играй, музыкант»; б) певица Маша Распутина; в) поэт-песенник Ярослав Трусов. Теперь он этим кормится, его стихи поют Сенчукова и Рыбин, Киркоров и Линда…. Мне эти стихи не очень нравятся. Наверное, потому, что покупают самое худшее. А лучшее Сэнди пишет для свои любимых женщин. Ему не очень везет в семейной жизни, но он философски считает это уделом истинных поэтов.

У меня нет ни одной его фотографии. Сэнди стесняется своих габаритов и фотографов не жалует. Просто почитайте его стихи, вам должно понравиться. Они про женщин и про любовь. Разве есть что-то другое на свете, из-за чего стоит напрягаться и складывать слова в рифмы?..

Ярослав Трусов

* * *

То ли помню, то ли нет –

По воде туман стелился,

Желтый лист к стеклу прибился…

То ли помню, то ли нет…

То ли верил, то ли нет,

Что любим и ты любима,

Остальное мимо, мимо…

То ли верил, то ли нет…

То ли слышал, то ли нет,

Но печально ты сказала:

«Жаль, что нас судьба связала…»

То ли слышал, то ли нет…

То ли было, то ли нет,

Может, я придумал это?

Есть вопрос, и нет ответа…

То ли было, то ли нет…

 

* * *

Ты хочешь узнать, о чем я все думаю в полдень?

Ты хочешь узнать, о чем я все думаю в полдень?

О том, что не радуюсь ясной погоде,

Приятен мне дождь проливной и угоден!

Теперь ты узнала, о чем я все думаю в полдень…

Ты хочешь узнать, о чем я мечтаю под вечер?

Ты хочешь узнать, о чем я мечтаю под вечер?

Зайти в твою гавань, обнять твои плечи,

И губы твои мои раны залечат…

Теперь ты узнала, о чем я мечтаю под вечер…

Ты хочешь узнать, о чем размышляю я ночью?

Ты хочешь узнать, о чем размышляю я ночью?

Как сшить воедино обрывки и клочья,

Как точки расставить взамен многоточья…

Теперь ты узнала, о чем размышляю я ночью…

Ты хочешь узнать, что я постигаю под утро?

Ты хочешь узнать, что я постигаю под утро?

Что старый букварь мудрее, чем Кама Сутра,

Нектар и пыльца – просто-напросто пудра…

Теперь ты узнала, что я постигаю под утро…

Само совершенство, ах, как ты умна и прекрасна!

Само совершенство, ах, как ты умна и прекрасна!

Ты знаешь так много, что стала несчастна,

Ты знаешь так много, что стала опасна!

Прощай, совершенство, была ты умна и прекрасна…

* * *

Баллада о детском враче

Сижу в шезлонге, пью аперитив,

Я приглашен к своим друзьям на дачу.

Прекрасный круг, чудесный коллектив,

Здесь все свои. И детский врач в придачу…

Ведем беседы, чуть касаясь тем,

Пейзаж достоин первоклассной рамы,

Здесь все равны, здесь все приятны всем.

И загорают у бассейна дамы.

С веселым визгом делаем шашлык,

У джентльменов светские манеры.

Я много пью, как издавна привык,

Но все же мне доступно чувство меры.

О, «Мукузани»! Чудное вино.

Смеются так, что я сейчас заплачу,

Здесь все равны, здесь так заведено.

Смеются все. И детский врач в придачу…

И так неспешно разговор наш тек,

Но вот на лицах странная досада…

И тут из сумки я портвейн извлек

И сразу понял – это то, что надо!

Достал «Кавказ» известный режиссер,

«Мицне» достала респектабельная дама,

В кустах порывшись, молодой майор

Принес в авоське восемь штук «Агдама».

И вот как весело, а начали хоть плач,

Душа поет и требует простора,

В одном купальнике танцует детский врач,

Упругим бюстом изводя майора.

Доцент испачкал антикварный стул,

Директор бань с актрисой вдруг пропали,

Хозяин дачи горстью ест ткемали,

Спортсмен в сортире, видимо, уснул.

…Бреду наверх, я видел там диван,

Уик-энд удался, мне все удается.

Сон наползает мутный, как туман…

Увы, поспать сегодня не придется!

Весь ход событий я дальнейших знаю…

Вот кто-то входит, страстно бормоча,

Вздохнув, я обреченно обнимаю

Литое тело детского врача.

 

