Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».

Эммануил Кант

Мир сошёл с ума?

Никто ничего не понимает после «выходок» Дональда Трампа в геополитике .

А мне нравятся его нестандартные подходы, он ведёт себя как «слон в посудной лавке» - гигант, которому тесно в сегодняшнем мире. Куда ни повернётся - с полок летит посуда, всё бьётся вдребезги.

Жаль, что не «левый», а ещё сожалею, что не коммунист.

Особенно его мотивация в своих поступках .

Когда его спросили на этой неделе - а в чём, собственно, цель?

Он ответил:

- что ограничен собственной моралью , а не международным правом.

Прямо сторонник учения Канта с его моральным законом внутри себя!

Давайте разбираться.

Ограничимся Гренландией.

Скажу сразу , моё мнение - никакого захвата Гренландии не будет!

Я имею в виду высадки спецназа, захвата посёлков (городов там нет). Каких-то боёв между американцами и жителями Гренландии. А, тем более, военных столкновений между войсками «единой» Европы и США.

Там не будет ни одного выстрела. Всё будет тихо и спокойно.

Но Гренландия отойдёт к США, де факто, но не де юре....

Вернее, присутствие там Америки будет увеличено, с Данией и местным населением будет найдено компромиссное решение.

Россия смотрит на эту «комедию» и радуется - «чем хуже, тем лучше» (без Владимира Ильича никуда не деться).

Да, нам сегодня этот выгодно, сиюминутно , как бы не возмущались наши дипломаты о разрушении мировой структуры международного права. Это крах внутри западного и натовского сотрудничества. По сути, главный и сильный игрок пожирает «слабого» союзника.

А вот такая реакция Кремля в лице Пескова:

- «Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо... решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдёт в историю».

Очень дипломатично - одобряем (тихо и спокойно)!

Лавров сказал ещё прямолинейнее:

- "Но в принципе Гренландия - это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос.

(Официальная Москва фактически сдаёт Гренландию, которая ей не сестра, не подруга и даже не соседка).

Но это на первый взгляд, сегодня.

Глобально - совсем невыгодно. Гренландия имеет такое географическое положение, что, войдя в состав Америки даже ассоциативно, будет представлять для нас геополитическую угрозу в будущем.

Что из себя представляет Гренландия?

Огромный остров, самый крупный в мире, более 2 миллионов квадратных километров, из которых 80 % под постоянным ледяным покровом.

Открывателем Гренландии считают норвежца-викинга Эрика Рыжего, который переселился туда в 982 году в результате бегства из Исландии вместе с семьёй и скотом после убийства двух людей (буйный нрав он унаследовал от своего отца - Торвальда Асвальдсона, который за аналогичное преступление бежал из Норвегии в Исландию).

Но он не был первооткрывателем - считается, что впервые Гренландию открыл в 900 году норвежец Гунбьёрн (но он не дал острову названия), но про её существование уже знали.

После окончания срока изгнания, через два года , он вернулся в Исландию и подговорил местное население переселяться туда, назвав территорию Зелёная земля, скорей всего в «рекламных» целях , представив её как райский уголок.

Вот с тех пор там и поселились люди.

Сыновья Эрика Рыжего считаются первооткрывателями доколумбовой Америки.

Долгое время население острова было независимым и никому не подчинялось, вплоть до 1261 года, когда присягнуло на верность норвежскому королю в обмен на помощь и развитие торговли.

Однако в 1350 году там разразилась эпидемия оспы, и значительная часть населения острова погибла, а в последующие годы и все население пропало, скорее всего, погибло вследствие похолодания и агрессии со стороны аборигенов, с которыми не удалось наладить отношения.

Только в 1721 году началась вторая колонизация Гренландии.

В 1536 году Норвегия и Дания объединились в одно государство, формально Гренландия перешла под датское руководство. В конце наполеоновских войн (1814 год) это государство распалось снова на Данию и Норвегию, но Гренландия осталась за Данией.

Американцы впервые попали на Гренландию в 1941 году, когда фашистская Германия захватила Данию за 6 часов. Чтобы остров не попал под германское влияние, туда вошли американские войска (с разрешения посла Дании в США) и остаются там до сих пор .

После войны, в 1946 году, в ходе тайных переговоров по продаже Гренландии датское правительство не согласилось продавать остров (уже второй раз в истории - первый был в 1867 году , когда Россия продала Аляску).

Очередная попытка была в 1967 году и - снова безуспешной.

Соединённые Штаты никогда особенно не церемонились с гренландцами и не посвящали их в свои военные планы.

В 1958 году американские «умники» придумали проект «ледяной червь». Суть проекта заключалось в том, чтобы тайно, без уведомления гренландских и датских властей, создать во льдах острова тоннели, где планировали разместить 600 ядерных ракет, которые были бы направлены на СССР. Проект провалился - льды начали двигаться, таять. Проект был остановлен через три года.

Однако про него стало известно только в 1995 году. И это стало для гренландцев полным шоком, после чего они только и думали - как бы выдворить американцев и НАТО со своей земли.

Но это было ещё не всё - в 1968 году американцы потеряли там водородную бомбу при крушении самолёта, которая до сих пор лежит где то внутри острова.

Вернёмся к сегодняшнему дню...

А что говорят социологические опросы?

Что думает само население Гренландии?

Кто проводит исследование, у того и своя правда.

По данным опроса, проведённого американской неправительственной организацией Patriot Polling с 6 по 11 января 2025 года, более половины населения Гренландии (57 %) выступают за присоединение острова к США. 37,4 % выступили против, а 5,3 % не смогли определиться с ответом.

По данным опроса, проведённого социологическим центром Verian для газет Berlingske и Sermitsiaq ( датские агентства ) с 22 по 26 января 2025 года, около 85 % жителей Гренландии выступают против присоединения острова к США. За присоединение высказались только 6 % опрошенных, а 9 % не определились.

Но дело не в этом, все опросы проводились год назад, когда ситуация была другая , не та , что сейчас.

Год назад, в своей статье «Большая шахматная игра Дональда Трампа», я выдвинул предложение, что если Трамп даст каждому жителю Гренландию по миллиону долларов, судьба острова будет решена - все побегут голосовать за независимость острова и, далее, присоединения его к США.

Но Трамп экономит, хочет дать только 10 000 - 100 000 долларов. За это гренландцы даже не почешутся.

Гренландия своеобразная территория, я бы сказал - территория европейского буржуазного социализма ( хотел бы жить там ),

- Остров Утопия Томмазо Кампанелла .

Там уровень жизни выше, чем России в 7 раз.

Однако прошёл год, и ситуация поменялась кардинально.

Гренландцы за это время поняли, что вхождение в состав США не даст им никаких преференций.

Население острова всего 57 000 человек.

Из них работают только 40 % населения, причём в сфере управления - муниципалитеты, школы, больницы, аптеки, а остальное население или пенсионеры, или «вольные охотники», т.е. частные предприниматели, которые бегают за тюленями, ловят китов, разную рыбу и... получают дотации от правительства Дании, если их бизнес не очень прибыльный.

А пенсии в Дании самые большие в мире - 4 500 долларов

(в среднем) , в США только 1250...

Низкий уровень преступности, почти нет наркоманов (климат не располагает)… а ещё там все знают друг друга и каждый человек на виду).

Зачем им Америка?

С преступностью, наркоманией, дорогой медициной (в Гренландии она бесплатная, даже лекарства бесплатные). Образование – бесплатное.

И главное - зачем им втягивание в американские военными авантюры (бомбу-то так и не нашли)?

Дания датирует 60 % расходов острова.

Если обратиться к юридической составляющей этого вопроса - выходу Гренландии из состава Дании и обретения независимости, то его надо сначала инициировать в ландтаге - парламенте, а это сегодня невозможно. В Гренландии 7 политических партий, причём наиболее сильны левой ориентации: «Инуит Атакватигиит» и «Сиумут», которые своей ставят своей целью выход из НАТО. Но сегодня гренландские левые и правые объединились и выступают единым фронтом против присоединения к Америке и против выхода из состава Дании.

Хотя ещё год назад левые были готовы провести референдум за независимость. Но когда появилась угроза присоединения к США, поменяли свою позицию.

В общем, Фредович в тупике: ни военным путём, ни юридическим ему Гренландии не видать.

А так хочется.

Европа стала единым фронтом за Данию, хотя и «поджав хвостики».

Поэтому наверняка будет найден какой то компромисс.

Какой - скорей всего выдача США больших преференций для присутствия Америки на острове, для соблюдения как военных, так и экономических интересов.

Михаил Скоморохов