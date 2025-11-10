Вверх
Суд восстановил известного архангельского историка на работе

«Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!».

 крылатое выражение из фильма  

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

 Вчера, 9 февраля 2026 года, Ломоносовский районный суд восстановил на работе известного архангельского историка, преподавателя САФУ, уважаемого человека - Алексея Евгеньевича Фельдта ( дело № 2-1135/ 2026 ( 2 - 6995 ( 2025 ).

Мы писали об этом - ИА Руснорд   «Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания».

Общественность всей Архангельской области, а это, прежде всего - обществоведы, историки, учителя школ, все были шокированы происходящим, а это интеллектуальная элита, которая формирует общественное самосознание. Всё это происходит  в условиях, когда как никогда необходима сплочённость всего общества.  Когда  в непростых условиях,  в которых оказалась Россия, всякая ошибка, которую можно соотнести как  провокацию и идеологическую диверсию, способна нанести вред, кратно превышающий  другой  «акт».  

Любой намёк на 1937 год сегодня - это конец общественного доверия и уважения к любой власти, ведь мы живём в демократическом государстве.  

Слава Богу, нам удалось преодолеть это испытание. Справедливость восторжествовала. Правда, наполовину,  суд отказался вынести решение об оплате дней вынужденного прогула.  

Адвокаты Алексея Евгеньевича подают иск, а мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий и информировать общественность, поскольку по нормам справедливости и по закону считаем, что  вынужденный прогул должен быть компенсирован  (извините,  в магазин-то ходить нужно в каждый день за продуктами, а у преподавателя САФУ своей «фазенды» нет, с картошкой и курятником, у человека интеллектуального труда нет времени на это ).

 Когда-то первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк сказал: «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя».

 Я не хочу говорить за войну, наоборот, я за мир во всём мире, но учителя доводят до молодёжи ИДЕОЛОГИЮ, что очень важно.   Это фактор СПРАВЕДЛИВОСТИ всего общества,  хорошие педагоги всегда держат в голове. Но как это можно сделать, как донести до школьников и студентов, если существует несправедливость властей?   

Как могут историки и обществоведы говорить на своих уроках о нравственности, если безнравственна сама природа отношений?

 Поэтому вся интеллектуальная общественность  Архангельской области, все «фельдтовцы», с воодушевлением встретили эту хорошую новость.

 Поэтому я надеюсь, что руководство САФУ в лице ректора Михаила Викторовича  Данилова  и нашего министра высшего образования Архангельской области  Алексея Юрьевича Аксёнова, найдут в себе силы помириться с Алексеем Евгеньевичем (он сам ни на кого обиды не держит).

 Я согласен, что не просто, но это бы так подняло их нравственный статус среди всего общества, примирило и внесло душевный комфорт.

Это поддержало бы и всю политическую атмосферу в области и внесло в эту историю момент   Happy End...

Михаил Скоморохов 

10 февраль 09:00

