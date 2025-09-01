Дело бывшего главврача новодвинской больницы передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению главного врача одной из больниц Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с января по июнь 2024 года обвиняемый, который на момент совершения преступлений исполнял обязанности главного врача больницы, с целью выполнения плана по диспансеризации взрослого населения, желая приукрасить действительное положение дел и незаконно обратить бюджетные денежные средства, которые предоставляются Фондом обязательного медицинского страхования в рамках проведения диспансеризации при реализации национального проекта «Здравоохранение», организовал оформление документации по диспансеризации взрослого населения без фактического приема и осмотра пациентов, а также внесение ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, в единую информационную систему в сфере здравоохранения Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.