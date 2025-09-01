Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело бывшего главврача новодвинской больницы передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению главного врача  одной из больниц Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с января по июнь 2024 года обвиняемый, который на момент совершения преступлений исполнял обязанности главного врача больницы, с целью выполнения плана по диспансеризации взрослого населения, желая приукрасить действительное положение дел и незаконно обратить бюджетные денежные средства, которые предоставляются Фондом обязательного медицинского страхования в рамках проведения диспансеризации при реализации национального проекта «Здравоохранение», организовал оформление документации по диспансеризации взрослого населения без фактического приема и осмотра пациентов, а также внесение ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, в единую информационную систему в сфере здравоохранения Архангельской области. 

         Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 октябрь 15:04 | : Скандалы

Главные новости


«7 дней Петра Семеныча». Прощальный поклон Тиграна Кеосаяна
Пингишенская волость

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (235)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20