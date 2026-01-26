Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса

"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (с)



В Минздраве нашли причину всех бед российского здравоохранения! Оказывается, все дело в отсутствии цветовой дифференциации штанов! В связи с чем министерством предложено поменять цвет формы врачей.



Минздрав предложил шесть цветов формы медиков для каждой должности.

апример, руководству медперсонала рекомендуют носить форму фиолетового цвета, врачам — тёмно-зелёного, среднему медперсоналу — салатового, младшему — лавандового цвета, административному — голубого. Для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов — серого цвета.



Вопрос о том, кто, сколько раз и перед кем должен «приседать», в министерстве пока не уточняется.

Все-таки советские кинорежиссеры были через одного провидцами… их тоже частенько ставили в позу «КУ».



