Архангельск. Церковь и большой бизнес

    В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с благотворителем и меценатом, главой группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным.

    Глава митрополии поблагодарил собеседника за помощь Святой Христовой Церкви и добрые дела милосердия, которые служат благу множества людей.

    На встрече обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития церковной жизни в Архангельской митрополии.

    Митрополит Корнилий пожелал Владимиру Федоровичу помощи Божией в дальнейших трудах, здравия, крепости сил и преуспеяния во всех добродетелях. Его Высокопреосвященство пожелал процветания группе компаний «УЛК».

    Участники встречи подтвердили готовность продолжать дальнейшее соработничество на благо Святой Русской Православной Церкви. 

