Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главврач горбольницы Новодвинска Гуламов идет под суд за должностные пресупления

Прокурором города Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача городской больницы. Он обвиняется  по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в информационной системе, относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый с 09.01.2024 по 28.06.2024, желая показать эффективность своей работы перед министерством здравоохранения Архангельской области, приукрасить действительное положение дел при выполнении плановых показателей по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в том числе с онкологическими заболеваниями и получить выплаты стимулирующего характера за выполнение планов-графиков, давал заведомо незаконные указания подчиненным ему медицинским работникам о внесении в единую медицинскую информационную систему «Ариадна» и в специализированную электронную систему медицинской отчетности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, организовал направление подложных сведений о проведении диспансеризации в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследовано в отделе СУСК России по Архангельской области и НАО.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. 

Уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по сущест

19 сентябрь 09:04 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (256)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20