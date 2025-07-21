Главврач горбольницы Новодвинска Гуламов идет под суд за должностные пресупления

Прокурором города Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача городской больницы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в информационной системе, относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый с 09.01.2024 по 28.06.2024, желая показать эффективность своей работы перед министерством здравоохранения Архангельской области, приукрасить действительное положение дел при выполнении плановых показателей по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в том числе с онкологическими заболеваниями и получить выплаты стимулирующего характера за выполнение планов-графиков, давал заведомо незаконные указания подчиненным ему медицинским работникам о внесении в единую медицинскую информационную систему «Ариадна» и в специализированную электронную систему медицинской отчетности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, организовал направление подложных сведений о проведении диспансеризации в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследовано в отделе СУСК России по Архангельской области и НАО.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по сущест