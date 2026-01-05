Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

Сегодня, 30 января, Анатолию Ефремову исполнилось бы 74 года. Его многолетний соратник и друг Виктор Павленко отмечает, что губернатор Ефремов сумел в самые сложные 1990-е годы отстаивать стратегические цели развития родного Поморья.

- Как губернатор Поморья он не только сумел поднять регион из провального по сути положения, но и заложить основы для последующего развития области. Сколько его ругали за газопровод Нюксеница-Архангельск. А ведь проекты газификации региона сейчас получили новый импульс, и университетский кампус в Архангельске получит современную газовую котельную. Строительство глубоководного порта в дельте Северной Двины – это его идея. Он немало сил приложил для развертывания добычи алмазов – по его инициативе данные о месторождениях были рассекречены. При Ефремове в область пришли серьезные инвесторы, развернулась промышленная добыча нефти и газа в Ненецком округе. Предметом особых забот губернатора был Центр атомного судостроения в Северодвинске. Анатолий Антонович считал делом чести отстоять оборонный заказ для северодвинских предприятий.

Человеком он был своеобразным. Достаточно вспомнить его запоминающийся внешний облик – рыжая борода, которую узнавали и в лесном поселке и в администрации Президента. Несмотря на внешнюю суровость, он был очень добрым человеком, очень искренним, открытым и прямым, как в словах, так и в делах. С Анатолием Антоновичем работали разные люди: разные по возрасту, по жизненному и управленческому опыту, по темпераменту. Мне было 37 лет, и я был самым молодым по возрасту 1-м заместителем. Но главным критерием для Ефремова всегда оставался профессионализм. Он был человеком эмоциональным, во время спора мог и накричать. Но всегда давал возможность отстоять отличную от его точку зрения. И если он видел, что альтернативное мнение идёт на благо жителей, на пользу Архангельской области, он с ним соглашался и поддерживал. Ефремов разделял суворовский принцип: «Местный видит лучше», поэтому всегда прислушивался к мнению глав муниципалитетов и немало сил приложил для формирования кадров новых управленцев, причем не только на госслужбе, но практически во всех сферах жизни региона. Он опирался на сильных, и в этом во многом был секрет его популярности как настоящего народного губернатора.

У Анатолия Антоновича была мечта – процветающий Поморский край, уроженцем которого он был. Ему очень хотелось, чтобы все жители Русского Севера получили возможность достойно жить, трудиться, воплощать в делах свои способности. А сам он не жалел для этого ни своих сил, ни таланта, которым Бог его не обделил. Вечная память Анатолию Ефремову, настоящему помору, губернатору, человеку.