Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

Сегодня, 30 января, Анатолию Ефремову исполнилось бы 74 года. Его многолетний соратник и друг Виктор Павленко отмечает, что губернатор Ефремов сумел в самые сложные 1990-е годы отстаивать стратегические цели развития родного Поморья.

 - Как губернатор Поморья он не только сумел поднять регион из провального по сути положения, но и заложить основы для последующего развития области. Сколько его ругали за газопровод Нюксеница-Архангельск. А ведь проекты газификации региона сейчас получили новый импульс, и университетский кампус в Архангельске получит современную газовую котельную. Строительство глубоководного порта в дельте Северной Двины – это его идея. Он немало сил приложил для развертывания добычи алмазов – по его инициативе данные о месторождениях были рассекречены. При Ефремове в область пришли серьезные инвесторы, развернулась промышленная добыча нефти и газа в Ненецком округе. Предметом особых забот губернатора был Центр атомного судостроения в Северодвинске. Анатолий Антонович считал делом чести отстоять оборонный заказ для северодвинских предприятий.  

 Человеком он был своеобразным. Достаточно вспомнить его запоминающийся внешний облик – рыжая борода, которую узнавали и в лесном поселке и в администрации Президента. Несмотря на внешнюю суровость, он был очень добрым человеком, очень искренним, открытым и прямым, как в словах, так и в делах. С Анатолием Антоновичем работали разные люди: разные по возрасту, по жизненному и управленческому опыту, по темпераменту. Мне было 37 лет, и я был самым молодым по возрасту 1-м заместителем. Но главным критерием для Ефремова всегда оставался профессионализм. Он был человеком эмоциональным, во время спора мог и накричать. Но всегда давал возможность отстоять отличную от его точку зрения. И если он видел, что альтернативное мнение идёт на благо жителей, на пользу Архангельской области, он с ним соглашался и поддерживал. Ефремов разделял суворовский принцип: «Местный видит лучше», поэтому всегда прислушивался к мнению глав муниципалитетов и немало сил приложил для формирования кадров новых управленцев, причем не только на госслужбе, но практически во всех сферах жизни региона. Он опирался на сильных, и в этом во многом был секрет его популярности как настоящего народного губернатора.

 У Анатолия Антоновича была мечта – процветающий Поморский край, уроженцем которого он был. Ему очень хотелось, чтобы все жители Русского Севера получили возможность достойно жить, трудиться, воплощать в делах свои способности. А сам он не жалел для этого ни своих сил, ни таланта, которым Бог его не обделил. Вечная память Анатолию Ефремову, настоящему помору, губернатору, человеку. 

30 январь 13:26 | : Горячая тема

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20