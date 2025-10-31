«Без воли человека помощь Божия невозможна»: в колонии Архангельска осужденные встретили Великий пост молитвой

В исправительной колонии №7 в поселке Лесная Речка состоялось богослужение, приуроченное к началу Великого поста. По благословению Церкви покаянный молебен для осужденных провел благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, в православной часовне, действующей на территории учреждения, собрались члены общины верующих из числа отбывающих наказание. Совместная молитва в первый великопостный день была посвящена покаянию — одному из главных смыслов этого периода, а также поиску внутреннего мира, который так необходим людям, оказавшимся в местах лишения свободы.

После богослужения отец Владимир обратился к пастве с пастырским словом. Он говорил о духовном смысле прощения, о важности покаяния не формального, а глубинного, идущего от сердца. Священник особо подчеркнул, что личная ответственность человека за свою жизнь является краеугольным камнем любого исправления.

«Помощь Божия и духовное преображение невозможны без активного участия, воли и усилий самого человека», — отметил в своей беседе протоиерей Владимир Новиков, напоминая осужденным, что путь к свободе начинается не за стенами колонии, а внутри человеческой души.

В УФСИН отметили, что взаимодействие с Русской Православной Церковью имеет огромное значение для тех, кто отбывает наказание. Религиозное просвещение помогает осужденным по-новому взглянуть на содеянное, переосмыслить свою жизнь, обрести духовную опору и сделать первый, самый трудный шаг к исправлению.