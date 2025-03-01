Жители космической гавани Поморья стоят в затяжных пробках на ж/д переезде

В Народный фронт обратились заявители из Плесецкого округа и ЗАТО Мирный, где живёт почти 70 тысяч человек.



Пассажиры автобусов, водители легковушек и большегрузов, траурные кортежи и машины экстренных служб вынуждены стоять в многочасовых пробках перед шлагбаумом на Северном переезде через ж/д пути.



Помимо регулярных составов, здесь ходят маневровые тепловозы, из-за которых переезд стихийно перекрывают на 50 и более минут. И если под график обычных поездов северяне могут подстроиться, то в случае с одиночными локомотивами ситуация непредсказуема.



Между тем, переезд соединяет два крупнейших микрорайона Плесецка. Через него едут на кладбище и в город Мирный. Но около пятисот человек в день часами ждёт возможности проехать. А вместе с ними – водители скорых, пожарных, полицейских карет и участники похоронных процессий.



Народный фронт обратился к руководству СЖД. Просит рассмотреть возможность оптимизации графика маневровых тепловозов для сокращения времени перекрытия переезда.