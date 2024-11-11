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В гробу перевернуться! Как проехать на новодвинское кладбище

В Народный фронт обратились возмущенные новодвинцы. Они не могут добраться к могилам на единственном открытом местном кладбище. К нему не проехать из-за адского состояния 400-метровой дороги от посёлка Ширшинский до городского погоста.

 Такси сюда давно не ходит, а автобусы садятся на брюхо, ведь путь к 10 тысячам захоронений напоминает американские горки: глубина ям – от 22 до 35 сантиметров. Цензурных слов не осталось и у работников ритуального бюро: катафалки выходят из строя, а сопровождающие вынуждены придерживать гробы руками, чтобы они не скатились в салон.

 Народный фронт обратился к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому с требованием заставить власти Приморского округа привести дорогу в нормативное состояние.

06 декабрь 17:04 | : Скандалы

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