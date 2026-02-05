Вверх
Министр Роднев получил втык от прокуратуры за бардак в автобусном движении

Прокуратурой области и автономного округа находится на контроле ситуация  с нарушением движения автобусов на ряде межмуниципальных маршрутов в Приморском  и Холмогорском муниципальных округах. 

Заместителем прокурора области и автономного округа  министр транспорта Архангельской области  предостережен о недопустимости нарушения закона в данной сфере.

В настоящее время министерством с прежним перевозчиком проведена претензионная работа в рамках заключенного контракта с целью понуждения к надлежащему исполнению своих обязательств.

В связи с систематическими нарушениями графиков движения транспорта контракт с перевозчиком расторгнут 18.02.2026. В настоящее время министерством ведется работа по заключению контракта с новым перевозчиком.

Вопрос надлежащей перевозки находится на контроле органов прокуратуры.

 

18 февраль 15:04 | : Скандалы

