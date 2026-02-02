Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье расторгнут контракт с недобросовестным автоперевозчиком

А именно в Приморском округе, где расторгнут контракт с перевозчиком маршрутов №108, 113 и 513, который регулярно срывал рейсы, а потом и вовсе перестал выходить на линию. Подробности у издания «Регион 29»:

- Министерство транспорта Архангельской области приняло решение о расторжении государственного контракта с перевозчиком, обслуживающим маршруты №108, 113 и 513. Причиной стали систематические невыходы автобусов на линию и нарушение условий транспортного обслуживания населения.

В настоящее время ведомство проводит процедуру заключения контракта с новым подрядчиком. Ожидается, что новый подвижной состав выйдет на маршруты уже 23 февраля.

В министерстве приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркивают, что ситуация находится на особом контроле.

17 февраль 10:33 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Стратегия добрых дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Денег в бюджете нет!". О родиноведении замолвлю слово

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (210)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20