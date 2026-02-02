В Поморье расторгнут контракт с недобросовестным автоперевозчиком

А именно в Приморском округе, где расторгнут контракт с перевозчиком маршрутов №108, 113 и 513, который регулярно срывал рейсы, а потом и вовсе перестал выходить на линию. Подробности у издания «Регион 29»:

- Министерство транспорта Архангельской области приняло решение о расторжении государственного контракта с перевозчиком, обслуживающим маршруты №108, 113 и 513. Причиной стали систематические невыходы автобусов на линию и нарушение условий транспортного обслуживания населения.

В настоящее время ведомство проводит процедуру заключения контракта с новым подрядчиком. Ожидается, что новый подвижной состав выйдет на маршруты уже 23 февраля.

В министерстве приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркивают, что ситуация находится на особом контроле.