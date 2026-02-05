Вверх
Прокуратура Архангельска нашла батутный центр в ТРЦ "Макси" травмоопасным

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в одном из городских семейных парков развлечений. 

Установлено, что в семейном парке активного отдыха «SUPERLAND», расположенном на территории ТРЦ «Макси», выявлены дефекты оборудования батутного комплекса, представляющие угрозу здоровью детей. Тканевая основа и ниточные швы оболочки оборудования повреждены, маркировка прыжкового полотна аттракциона частично отсутствует.

С целью предотвращения получения травм посетителями прокурором директору парка внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения полностью устранены, оборудование батутного комплекса приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства.

