Игровая площадка в Новодвинске представляла угрозу для детей

Прокуратурой города Новодвинска проведена проверка исполнения органом местного самоуправления законодательства об охране жизни и здоровья детей при содержании детских игровых площадок.

Установлено, что на детской игровой площадке, расположенной во дворе домов по ул. Советов и ул. Южная находится игровое оборудование, техническое состояние которого не отвечает требованиям безопасности несовершеннолетних.

 На площадке отсутствует ударопоглощающее покрытие, поверхность сидения качелей и каруселей имеет неисправности креплений, присутствуют следы коррозии, отсутствует информационное обеспечение о правилах пользования детским оборудованием.

По данным фактам главе городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» внесено представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

 

11 август 15:58 | : Скандалы

