Прокуратура наказала семейный парк "Леоград" за рискованный атракцион

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации объектов детской инфраструктуры.

Установлено, что оборудование (аттракционы), эксплуатируемые в семейном парке активного отдыха «Леоград» (ООО «Парк»), подлежащее регистрации в министерстве транспорта Архангельской области, в установленном законом порядке не зарегистрировано.

Также не обеспечено надлежащее крепление батутов к полу, отсутствовал оператор аттракциона.

По данным фактам директору ООО «Парк» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Кроме того, по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в министерство транспорта Архангельской области.