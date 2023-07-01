Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В детском парке Новодвинска выявлен опасный аттракцион

Прокуратурой г. Новодвинска в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, допущенные индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим эксплуатацию аттракционов в детском парке.

Батутный комплекс, установленный предпринимателем 14.07.2023 на территории парка возле детского игрового комплекса в г. Новодвинске, в нарушение требований федерального законодательства не был огорожен и закреплен надлежащим образом, что создавало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, которые использовали указанное оборудование.

В частности, батутный комплекс не имел ограждений и иных средств ограничения доступа посетителей к вентилятору, а также элементам системы крепления.

В этой связи прокурором в отношении владельца данного оборудования возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Постановлением министра транспорта Архангельской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило. 

06 сентябрь 11:14 | : Скандалы

Главные новости


Выборы. А есть ли выбор?
Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (65)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20