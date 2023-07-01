В детском парке Новодвинска выявлен опасный аттракцион

Прокуратурой г. Новодвинска в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, допущенные индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим эксплуатацию аттракционов в детском парке.

Батутный комплекс, установленный предпринимателем 14.07.2023 на территории парка возле детского игрового комплекса в г. Новодвинске, в нарушение требований федерального законодательства не был огорожен и закреплен надлежащим образом, что создавало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, которые использовали указанное оборудование.

В частности, батутный комплекс не имел ограждений и иных средств ограничения доступа посетителей к вентилятору, а также элементам системы крепления.

В этой связи прокурором в отношении владельца данного оборудования возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Постановлением министра транспорта Архангельской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.