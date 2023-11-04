В Северном округе Архангельска сразу 6 детских площадок признаны опасными

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации детского игрового оборудования.

Установлено, что на шести детских площадках используется оборудование в ненадлежащем техническом состоянии, отсутствует защита болтовых соединений, а также информация о правилах и возрастных требованиях при использовании оборудования, номерах телефонов служб спасения. Кроме того, на оборудовании выявлены сколы, трещины и другие повреждения.

В этой связи прокурором города главе Северного территориального округа администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено.

В настоящее время нарушения закона устранены.