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В Северном округе Архангельска сразу 6 детских площадок признаны опасными

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации детского игрового оборудования.

 Установлено, что на шести детских площадках используется оборудование в ненадлежащем техническом состоянии, отсутствует защита болтовых соединений, а также информация о правилах и возрастных требованиях при использовании оборудования, номерах телефонов служб спасения. Кроме того, на оборудовании выявлены  сколы, трещины и другие повреждения.

В этой связи прокурором города главе Северного территориального округа администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено. 

В настоящее время нарушения закона устранены.

(фото с https://kuzbassmayak.ru) 

 

15 ноябрь 11:34 | : Скандалы

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