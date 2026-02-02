Вверх
Строительный подрядчик захламляет Новодвинск

В Народный фронт пришло видео из города бумажников. В пятиэтажке на улице Двинской, 42 идёт капитальный ремонт. Восстановление кровли за десять миллионов рублей выполняет ООО “ДС-Строй” из Архангельска.

Подрядчик, не стесняясь, нарушает законодательство. Горы строительного мусора с торца пятиэтажки уже дошли до окон первого этажа дома. Остатки палок, балок, кровельного покрытия, фанеры, кирпичей и досок летят прямо на газон.

Бункера под мусор нет, площадки с твёрдым покрытием и навесом для его хранения тоже нет, а теперь снесена и та часть забора, которая скрывала происходящий беспредел от глаз любопытных прохожих.

Жильцы дома неоднократно жаловались в управляющую компанию “Зелёный город”, но там разводят руками: контроль за подрядчиками – вне компетенций УК.

Народный фронт обратился в Фонд капремонта Поморья. Общественники требуют обязать строителей навести порядок на месте работ. Новодвинцы имеют право на чистый двор и спокойную жизнь.  

