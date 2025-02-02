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Новодвинский парк "Над рекой" приобрел благопристройный вид

После сигнала Народного фронта подрядчик – ООО "Консул" – привёл в порядок территорию, ликвидировав недочёты в новодвинском парке "Над рекой".

Напомним, на создание этой городской рекреации муниципалитет получил более 100 миллионов рублей, победив в федеральном конкурсе среди малых городов и поселений.

После вмешательства наших экспертов подрядная организация увеличила не только фронт работ, но и число задействованных специалистов, убрав за собой горы строительного мусора.

Исполнители контракта устранили замечания по устройству перил и лестниц, а также качеству деревянных конструкций и материалов для их возведения.

Народный фронт взял объект на контроль. Активисты-общественники и дальше  будут следить за реализацией проекта, чтобы парк эксплуатировался в надлежащем виде и приносил радость гостям и жителям города бумажников.

26 февраль 11:03 | : Экономика

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