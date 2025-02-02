Новодвинский парк "Над рекой" приобрел благопристройный вид

После сигнала Народного фронта подрядчик – ООО "Консул" – привёл в порядок территорию, ликвидировав недочёты в новодвинском парке "Над рекой".



Напомним, на создание этой городской рекреации муниципалитет получил более 100 миллионов рублей, победив в федеральном конкурсе среди малых городов и поселений.



После вмешательства наших экспертов подрядная организация увеличила не только фронт работ, но и число задействованных специалистов, убрав за собой горы строительного мусора.



Исполнители контракта устранили замечания по устройству перил и лестниц, а также качеству деревянных конструкций и материалов для их возведения.



Народный фронт взял объект на контроль. Активисты-общественники и дальше будут следить за реализацией проекта, чтобы парк эксплуатировался в надлежащем виде и приносил радость гостям и жителям города бумажников.