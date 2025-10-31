Архангельск апокалиптический. Руины деревяшек пугают гостей города

В Народный фронт пришло видео из областного центра, которое демонстрирует одну из новых "достопримечательностей" столицы Поморья. Это очередные руины аварийного дома на улице Розы Люксембург (между Обводным каналом и проспектом Советских Космонавтов).



Как и во многих других случаях, подрядчик проигнорировал базовые нормы сноса авариек: нет ни ограждения опасной зоны, ни информационного щита с данными об исполнителях и сроках работ.



В итоге — свободный доступ к торчащим обломкам для всех желающих: от лиц без определенного места жительства до любопытных детей.



Действительно, зачем соблюдать правила благоустройства, если их выполнение никто не контролирует?



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют провести проверку и привлечь подрядчика к административной ответственности за грубое нарушение техники безопасности.