Архангельск апокалиптический. Руины деревяшек пугают гостей города

В Народный фронт пришло видео из областного центра, которое демонстрирует одну из новых "достопримечательностей" столицы Поморья. Это очередные руины аварийного дома на улице Розы Люксембург (между Обводным каналом и проспектом Советских Космонавтов).

Как и во многих других случаях, подрядчик проигнорировал базовые нормы сноса авариек: нет ни ограждения опасной зоны, ни информационного щита с данными об исполнителях и сроках работ.

В итоге — свободный доступ к торчащим обломкам для всех желающих: от лиц без определенного места жительства до любопытных детей.

Действительно, зачем соблюдать правила благоустройства, если их выполнение никто не контролирует?

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют провести проверку и привлечь подрядчика к административной ответственности за грубое нарушение техники безопасности.

15 декабрь 15:36 | : Скандалы

