В Поморье инспекторы Гоструда спасли от голода айтишников

В Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе  поступило обращение от коллектива ООО «Шартрез» о задержке выплаты заработной платы. В результате взаимодействия с работодателем инспектором труда установлена задолженность по заработной плате перед шестью работниками.

Инспектор труда связался с работодателем, разъяснил нормы трудового законодательства и обязательность соблюдения сроков расчетов с персоналом. Благодаря вмешательству Гострудинспекции сотрудникам организации выплачена заработная плата, а также компенсация за её задержку на общую сумму более 540 тыс. рублей. 

Гострудинспекция напоминает, что сроки выплаты заработной платы должны быть  прописаны в трудовом договоре или локальном нормативном акте организации (ст. 136 ТК РФ). Выплата должна производиться не реже чем каждые полмесяца.

Работники, столкнувшиеся с задержкой зарплаты, могут обратиться за защитой своих прав в Гострудинспекцию через портал онлайнинспекция.рф или по телефону горячей линии: +7 931-414-19-04.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Своевременная и полная оплата труда — это право каждого гражданина, работающего по трудовому договору. Задержки заработной платы недопустимы и влекут за собой двойную ответственность для работодателя. Во-первых, это материальная ответственность в виде выплаты компенсации работникам за каждый день просрочки. Во-вторых, это административные штрафы, которые могут достигать 50 тысяч рублей для юридических лиц».

