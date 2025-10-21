Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье чиновник от ЖКХ получил срок за взятки и служебные подлоги

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ» по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный с апреля по май 2024 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений получил от двух лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 50 тыс. рублей.

После этого он внес в официальные документы – табеля учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил табели своей подписью и направил в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме, с учетом положений ст. 69 УК РФ приговором ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Денежные средства, полученные в виде взяток в соответствии со ст.104.2 УК РФ конфискованы.

22 октябрь 09:19 | : Скандалы

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (292)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20