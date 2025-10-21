В Поморье чиновник от ЖКХ получил срок за взятки и служебные подлоги

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ» по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный с апреля по май 2024 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений получил от двух лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 50 тыс. рублей.

После этого он внес в официальные документы – табеля учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил табели своей подписью и направил в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме, с учетом положений ст. 69 УК РФ приговором ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Денежные средства, полученные в виде взяток в соответствии со ст.104.2 УК РФ конфискованы.