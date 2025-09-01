Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Няндомы попались на взятке нечестному должностному лицу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению двух жителей Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий и бездействие). 

 Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемые, которым решением суда назначено наказание в виде обязательных работ, передали взятки в размере 20 и 30 тысяч рублей сотруднику муниципального автономного учреждения. За незаконное денежное вознаграждение должностное лицо указало в табелях учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах без фактической отработки обвиняемыми назначенного судом наказания. 

 В ходе расследования уголовных дел обвиняемые признал свою вину, раскаялись в содеянном.

 Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными  заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. 

 В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника муниципального автономного учреждения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

 

 

15 октябрь 12:00 | : Скандалы

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (196)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20