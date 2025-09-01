Жители Няндомы попались на взятке нечестному должностному лицу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению двух жителей Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий и бездействие).

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемые, которым решением суда назначено наказание в виде обязательных работ, передали взятки в размере 20 и 30 тысяч рублей сотруднику муниципального автономного учреждения. За незаконное денежное вознаграждение должностное лицо указало в табелях учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах без фактической отработки обвиняемыми назначенного судом наказания.

В ходе расследования уголовных дел обвиняемые признал свою вину, раскаялись в содеянном.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника муниципального автономного учреждения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).