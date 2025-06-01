Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме коррумпированный чиновник получил 5 лет колонии

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ» виновным по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

     Установлено, что подсудимый, в период с июля 2023 года по октябрь 2024 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений  получил от четырех лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 132 000 рублей.  

После этого он внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил указанные табели и направил их в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.  

Тем самым обвиняемый фактически незаконно освободил осужденных лиц от отбытия наказания. 

          Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.  

Приговором суда, с учетом наличия всех смягчающих наказание обстоятельств, осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года, а также дополнительным штрафом в размере 200 тыс. рублей.   

Деньги, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы в доход государства. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

07 июль 14:47 | : Скандалы

Главные новости


Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Почему "Брюс" стал "Малыгиным". История архнгельского ледокола

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (89)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20