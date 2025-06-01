В Няндоме коррумпированный чиновник получил 5 лет колонии

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ» виновным по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что подсудимый, в период с июля 2023 года по октябрь 2024 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений получил от четырех лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 132 000 рублей.

После этого он внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил указанные табели и направил их в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.

Тем самым обвиняемый фактически незаконно освободил осужденных лиц от отбытия наказания.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.

Приговором суда, с учетом наличия всех смягчающих наказание обстоятельств, осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года, а также дополнительным штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Деньги, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.