Спорт для всех в Поморье - инклюзия или иллюзия?

Народный фронт продолжает мониторинг проблем северян с инвалидностью. Оснащённость спортклубов Поморья оценила эксперт по доступной среде Ирина Кю Деффо.



Сегодня инклюзия в спорте региона – история, где побеждает формализм: из 2600 объектов полностью адаптированы не более 20. Это спортзалы в новых школах, построенных в 2023 – 2025 годах, и лишь один фитнес-центр.



На деле “доступность” сводится к "рельсам" на крыльце, а кнопка вызова – лишь элемент декора: либо не работает, либо нет специалиста.



Преградой становятся физические барьеры: без поручней и пандусов поднять человека на этаж – задача неподъемная. Мешает удалённость учреждений: до многих на коляске просто не добраться, а также дороговизна адаптивных секций и отсутствие специнвентаря, на закупку которого бизнес тратиться не готов.



Народный фронт продолжает мониторинг. Нужна доступная среда, а не имитация. Поморье должно стать домом, где комфортно каждому.





