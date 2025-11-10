Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спорт для всех в Поморье - инклюзия или иллюзия?

Народный фронт продолжает мониторинг проблем северян с инвалидностью. Оснащённость спортклубов Поморья оценила эксперт по доступной среде Ирина Кю Деффо.

Сегодня инклюзия в спорте региона – история, где побеждает формализм: из 2600 объектов полностью адаптированы не более 20. Это спортзалы в новых школах, построенных в 2023 – 2025 годах, и лишь один фитнес-центр.

На деле “доступность” сводится к "рельсам" на крыльце, а кнопка вызова – лишь элемент декора: либо не работает, либо нет специалиста.

Преградой становятся физические барьеры: без поручней и пандусов поднять человека на этаж – задача неподъемная. Мешает удалённость учреждений: до многих на коляске просто не добраться, а также дороговизна адаптивных секций и отсутствие специнвентаря, на закупку которого бизнес тратиться не готов.

Народный фронт продолжает мониторинг. Нужна доступная среда, а не имитация. Поморье должно стать домом, где комфортно каждому.


06 март 09:00 | : Горячая тема / Скандалы

Главные новости


Еда, которую мы потеряли
Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (64)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20