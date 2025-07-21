Вверх
Няндомский коррупционер-коммунальщик начал мотать срок

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда                                           от 07.07.2025, которым осужден бывший начальник отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ» Няндомского муниципального округа                            за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, и за незаконные действия и бездействие) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). 

Как установлено судом, осужденный с июля 2023 г. по октябрь 2024 г., используя служебное положение, в целях личного обогащения, получил от четырех осужденных за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам, прибывших для отбытия наказания в возглавляемое им предприятие, взятки на общую сумму 132 тыс. рублей.

После этого внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными лицами, которые якобы на безвозмездной основе выполнили работы по благоустройству города, заверил табели и направил их в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где они были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.

Тем самым осужденные фактически незаконно освобождены от отбывания наказания. 

Вину в совершении преступлений виновный признал полностью. 

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей в качестве основного наказания, а также дополнительного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.

Все взяткодатели привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. 

 

