Пять застройщиков в Архангельске и Северодвинске признаны банкротами

Защита прав участников долевого строительства является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры Архангельской области, направленной на недопущение ущемления их прав и образования новых долгостроев, завершение строительства объектов, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Принятыми органами прокуратуры области мерами с 2022 года обеспечено внесение изменений в 320 договоров долевого участия путем исключения из них условий, ущемляющих права граждан.

К примеру, в результате вмешательства прокуратуры г. Архангельска одним из застройщиков г. Архангельска из 6 договоров долевого участия исключены положения, позволяющие застройщику уклонится от устранения недостатков объекта долевого строительства, если они не выявлены в ходе его приемки.

Отставания от графика производства работ по строительству объектов долевого строительства являлись основанием для объявления прокурорами городов Архангельска и Северодвинска предостережений застройщикам.

Особе внимание органами прокуратуры области уделено проблемам банкротства застройщиков.

За отказ 9 гражданам во включении в реестр требований кредиторов конкурсный управляющий одного из застройщиков г. Архангельска по материалам проверки прокуратуры г. Архангельска арбитражным судом привлечен к административной ответственности в виде 2 предупреждений и 4 штрафов на сумму 100 тыс. рублей.

Прокурорами городов Архангельска и Северодвинска контролируется восстановление прав 434 человек, являющихся участниками долевого строительства 6 объектов, включенных в единый реестр проблемных объектов.

С целью обеспечения защиты прав участников долевого строительства обеспечено участие прокурора в делах о несостоятельности (банкротстве) 5 застройщиков городов Архангельска и Северодвинска.

Позиция прокуратуры при участии в деле о несостоятельности (банкротстве) застройщика г. Архангельска позволила передать недостроенный объект – ЖК «Верона» фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства в Архангельской области, восстановить права граждан.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.