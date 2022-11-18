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В Котласе прокуратура восстановила права ущемленных дольщиков

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья. Установлено, что в договоры о долевом строительстве, заключенные одним из застройщиком г. Котласа включены условия, ущемляющие права дольщиков.

Так, застройщиком незаконно указывалось на возможность изменения цены договора при нарушении сроков оплаты, а также на условия передачи квартиры гражданину застройщиком после полной оплатой цены договора долевого участия. 

 Кроме того, в договоры включены условия ограничивающие права гражданина на предъявление требований об устранении строительных недостатков в связи с наличием полученного застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, как показателя качества возведенного объекта.

В этой связи прокурором организации-застройщику внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении генерального директора Общества и самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно.

Застройщиком нарушения устранены путем внесения изменений в договоры долевого участия, о чем граждане проинформированы.

 

01 февраль 11:33 | : Скандалы

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