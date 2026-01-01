Бывшему главе Красноборского района Рудакову дали 7.5 лет за мздоимство

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главу администрации МО «Красноборский муниципальный район» виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что с 2010 по 2020 годы подсудимый получил от знакомого предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера по строительству гаража, бани и иных сооружений на его земельном участке на общую сумму более 400 тыс. рублей за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов по приобретению жилья для детей-сирот.

Во исполнение достигнутой договоренности с 2017 по 2020 годы глава обеспечил заключение с предпринимателем муниципальных контрактов на приобретение 7 жилых помещений, не отвечающих установленным требованиям, на общую сумму более 6,9 млн рублей, а также их последующую приемку без замечаний несмотря на явные недостатки.

В полученном сиротами жилье через непродолжительное время сгнили полы, обнаружены протечки крыши, недостаточное утепление и т.д.

Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 857 тысяч рублей и конфискацией имущества на сумму 428 тыс. рублей.

На имущество осужденного сохранен арест. Приговор суда в законную силу не вступил.