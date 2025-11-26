Вверх
Коррупция в Красноборском лесничестве. И снова Чупров

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора ГКУ Архангельской области «Красноборское лесничество» виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

         Установлено, что с марта 2022 года по февраль 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, подсудимый получил от индивидуального предпринимателя часть взятки в сумме 50 тыс. рублей от общей суммы в размере 200 тыс. рублей за оказание содействия в заготовке древесины в лесных делянках Красноборского района, расположенных в легкодоступных местах и с хорошим хвойным лесом, предназначенных для заготовки древесины местным населением для собственных нужд. 

Условием так называемой «сделки» являлось исключение проверки соблюдения правил заготовки предпринимателем древесины, оказание помощи в составлении от имени граждан отчетов об использовании лесов.

В июне текущего года в отношении подсудимого Красноборским районным судом уже рассмотрено уголовное дело по обвинению в получении трех взяток и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде лишения свободы на 5 лет.

Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. 

26 ноябрь 11:32 | : Скандалы

