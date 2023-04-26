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Экс-глава Красноборского района Рудаков оставил сирот без годного жилья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Владимира Рудакова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

 Предварительно установлено, что в 2017-2018 годах подозреваемый договорился с предпринимателем о проведении строительно- ремонтных работ в его доме и на земельном участке за оказание содействия при заключении администрацией муниципального образования контрактов на приобретение для детей-сирот жилых помещений, принадлежащих на праве собственности подконтрольному предпринимателю лицу. В результате использования подозреваемым служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности причинен имущественный ущерб муниципальному образованию на общую сумму более 2 млн 800 тысяч рублей и нарушены права 3-х детей-сирот, которым предоставлены по договорам социального найма квартиры в приобретенных муниципальным образованием жилых помещениях, не отвечающие строительным, санитарно-техническим и противопожарным требованиям.

 В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы потерпевших и должностных лиц администрации. Совместно с прокуратурой, на основании материалов которой принято решение о возбуждении уголовного дела, решается вопрос о предоставлении указанным лицам новых жилых помещений во внеочередном порядке.

 Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, что в ноябре 2022 года Рудаков уже получил 4 года условно за преступления коррупционного характера. Новое дело может обернуться для него реальным сроком.

30 май 08:59 | : Скандалы

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