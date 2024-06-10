Еще одно дело в отношении экс-главы Виноградовского района Рудакова передано в суд

Как сообщает следственный комитет по Архангельской области, помимо Владимира Рудакова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, перед судом предстанет и предприниматель, давший ему взятку.

Рудакову инкриминируется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления в крупном размере) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Предпринимателю – дача взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2010-2020 годах обвиняемый получил от знакомого предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера по строительству гаража, бани и иных сооружений на его земельном участке на общую сумму более 600 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение обвиняемым получено за общее покровительство осуществляемой предпринимательской деятельности в строительной сфере на территории Красноборского района, в том числе за содействие в заключении администрацией муниципального образования контрактов на приобретение для детей-сирот семи жилых помещений, а также за его незаконные действия, связанные с приемкой указанных помещений, не отвечающих требованиям строительных, санитарных и пожарных норм.

Желая скрыть действительное состояние работы по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Красноборский муниципальный район», обвиняемый, не желая выполнять должностные обязанности по исполнению 15 судебных решений в интересах 37 граждан, чьи жилищные права и законные интересы были нарушены, не принял надлежащих мер и не инициировал выделение дополнительного финансирования для исполнения судебных решений, имея для этого реальную возможность.

Уголовные дела возбуждались на основании материалов, представленных прокуратурой и ОЭБиПК ОМВД России «Красноборский».

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом по ходатайству следствия наложен арест на транспортное средство и объекты недвижимости бывшего должностного лица на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Бывший глава муниципалитета в 2022 году был осужден к условному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений в другой период времени.