Наивного жителя Устьян мошенники развели на взятку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

 По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, желая избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, согласился на предложение, поступившее в одном из мессенджеров, и осуществил перевод на сумму 80 тысяч рублей, которые якобы предназначались лицу, в чьей компетенции находилось решение указанного вопроса. После принятия судом решения о привлечении его к ответственности подозреваемый понял, что его обманули, и обратился в полицию.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Устьянский».  От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, выступившего инициатором противозаконной деятельности.

 Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. 

25 декабрь 08:50 | : Происшествия

Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

