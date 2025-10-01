Вельские школьники идут за знаниями наощупь

В Народный фронт пришло свежее видео от жительницы Вельского округа Светланы. В райцентре по-прежнему нет света на нескольких ключевых улицах, а дети вместе с родителями всё также добираются в школу в кромешной темноте, преодолевая полкилометра бездорожья.



На улице Некрасова у школы № 92 – не видно ни зги, но на дворе осень, а на дороге – грязь, лужи, скользкость и нескончаемый транспортный поток. Школьники вынуждены идти до дома прямо по проезжей части, по разъезженной машинами грязи, ведь обещанные тротуары на Некрасова так и не сделали.



Напомним, зимой Народный фронт уже поднимал тему с отсутствием света и безопасностью вельских детей. Но власти самоустранились от решения вопроса с устройством уличного освещения. Теперь фронтовики обратились в областную прокуратуру. Требуют привлечь чиновников к административной ответственности.