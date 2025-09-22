Вверх
Жители Вельского района два года задыхаются от дыма асфальтового завода

В Народный фронт пришло видео от подписчиков из сельского поселения “Муравьевское” Вельского района.

Там на расстоянии 100 метров (должно быть не менее 500 метров) от жилых домов построили асфальтовый завод. Люди начали задыхаться от запаха битума и страдать заболеваниями лёгких, растения – гибнуть, а постройки и участки – покрываться толстым слоем сажи.

Уже два года селяне борются с отписками чиновников, но воз и ныне там: завод дымит, копоть идёт.

️Сперва возмущённые жители обратились к сельским и районным властям. Тогда администрация муниципалитета отправила их в Росприроднадзор. Росприроднадзор – в минприроды Поморья, а минприроды выдало владельцу объекта – внимание! – предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просит разобраться в ситуации и обязать собственника объекта либо снести постройку, либо перенести завод на безопасное для жителей расстояние. 

10 ноябрь 15:36

