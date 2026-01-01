В Плесецком округе пресечена коррупционная схема

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника муниципального учреждения и руководителя коммерческой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2023 году в рамках реализации государственной программы по обеспечению жителей Архангельской области качественным и доступным жильем между муниципальным учреждением и коммерческой организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта незавершенного капитального строительства – многоквартирного дома в городе Мирный. Подрядчик предъявил к оплате работы, которые фактически не выполнялись, на сумму около 1,5 млн рублей. Должностное лицо, будучи обязанным осуществлять контроль при приемке работ, не желая надлежащим образом проверять объем выполненных работ и их соответствие условиям контракта, подписало акты о приемке якобы выполненных работ, которые были оплачены из бюджета. В результате мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями причинен ущерб областному и федеральному бюджетам на указанную сумму.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением ФСБ России по объединениям воздушно-космических сил, МО МВД России по ЗАТО город Мирный и Контрольно-счетной палатой Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые документы. Назначена строительно- техническая экспертиза.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный регионального следственного управления СКР.



