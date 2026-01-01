Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком округе пресечена коррупционная схема

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника муниципального учреждения и руководителя коммерческой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2023 году в рамках реализации государственной программы по обеспечению жителей Архангельской области качественным и доступным жильем между муниципальным учреждением и коммерческой организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта незавершенного капитального строительства – многоквартирного дома в городе Мирный. Подрядчик предъявил к оплате работы, которые фактически не выполнялись, на сумму около 1,5 млн рублей. Должностное лицо, будучи обязанным осуществлять контроль при приемке работ, не желая надлежащим образом проверять объем выполненных работ и их соответствие условиям контракта, подписало акты о приемке якобы выполненных работ, которые были оплачены из бюджета. В результате мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями причинен ущерб областному и федеральному бюджетам на указанную сумму.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением ФСБ России по объединениям воздушно-космических сил, МО МВД России по ЗАТО город Мирный и Контрольно-счетной палатой Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые документы. Назначена строительно- техническая экспертиза. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный регионального следственного управления СКР. 


22 январь 09:16 | : Скандалы

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (226)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20