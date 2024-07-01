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В Архангельске громкий скандал с мошенничеством в сфере высшего образования

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух представителей высшего учебного заведения и двух директоров коммерческих организаций. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).  

Следствием установлено, что в конце 2023 года должностные лица высшего учебного заведения без проведения конкурентных процедур заключили договоры на общую сумму около 30 млн рублей с заинтересованными коммерческими организациями на ремонт двух зданий общежитий, расположенных в областном центре. Несмотря на то, что ремонтные работы проведены ненадлежащим образом, осуществили их приемку. При этом один из подозреваемых, действуя совместно и согласованно с директорами коммерческих организаций, совершил мошенничество путем хищения необоснованно перечисленных по указанным договорам бюджетных денежных средств на общую сумму более 5,5 млн рублей, причинив ущерб учебному заведению в особо крупном размере.  

Подозреваемые задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы задержанных проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.   

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО.

21 август 15:08 | : Скандалы

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