Вскрылся новый факт мошенничества в системе ЖКХ Архангельской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и работника государственного бюджетного учреждения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года между государственным медицинским учреждением областного центра и индивидуальным предпринимателем заключен контракт стоимостью 2,6 млн рублей на оказание услуг по техническому обслуживанию канализационной сети и колодцев. Ответственный работник учреждения, который должен был осуществлять контроль за выполнением работ, согласовал и подписал представленные документы, зная, что услуги по контракту фактически не выполнялись, на основании которых индивидуальный предприниматель необоснованно получил более 1,7 млн рублей, причинив ущерб учреждению в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области.