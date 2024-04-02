В Архангельской области мошенники наживались на ремонте рентгеноборудования

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих представителей коммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), и работника государственного бюджетного учреждения который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в 2023 году между государственным медицинским учреждением и коммерческой организацией в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» заключен государственный контракт стоимостью около 3 млн рублей на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского оборудования. Представители коммерческой организации изготовили и предоставили в медицинское учреждение счета фактуры на выполнение полного объема работ по контракту, включив в него полмиллиона рублей за якобы проведенный ремонт и обслуживание двух рентгеновских аппаратов, которые не ремонтировались. При этом работник медицинского учреждения, который должен был осуществлять контроль за выполнением работ по техническому обслуживанию оборудования, согласовал и подписал представленные документы, зная, что оборудование не обслуживали и не ремонтировали, что повлекло причинение ущерба учреждению в размере более 570 тысяч рублей, то есть в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Устанавливаются все возможные участники мошеннической схемы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.