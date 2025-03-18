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Директор коммерческой фирмы из Поморья хапнул на гособоронзаказе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). 

Следствием установлено, что в 2021-2022 годах подозреваемый выступил в качестве субподрядчика при выполнении государственного оборонного заказа на завершение строительно-монтажных работ сооружения. При этом он изготовил подложные паспорта на предоставляемую продукцию, содержащие недостоверные сведения о проведенных испытаниях песчано-гравийной смеси. Фактически подозреваемый незаконно отгрузил из карьера песок и смеси, не понеся расходов на ее приобретение, причинив материальный ущерб подрядчику и заказчику на сумму более 5 млн рублей.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России и прокуратурой ЗАТО г. Мирный. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.

 

07 май 09:07 | : Скандалы

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