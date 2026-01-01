Следователи проверят исполнение контрактов по сносу авариек в Архангельске

После публикации Народного фронта о возможных нарушениях законодательства при сносе аварийных домов в областном центре к вопросу подключились представители регионального Следкома.



Сотрудники СУ СК РФ по Архангельской области и НАО проводят доследственную проверку фактов, изложенных в нашем материале.



В результате комплекса мероприятий они дадут правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.



Региональный Народный фронт благодарит представителей правоохранительного ведомства за мгновенную реакцию на сигнал президентского движения.