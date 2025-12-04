Народный фронт достучался до Бастрыкина

После сигнала Народного фронта о перипетиях с ремонтом здания школы № 93 в посёлке Лесная речка к ситуации подключились оперативники.



По материалам нашей вчерашней публикации региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершеннее в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Для установления всех обстоятельств дела начато следствие и затребованы соответствующие документы. При этом правоохранители намерены дать правовую оценку как действиям подрядчиков, так и исполнению своих обязанностей должностными лицами мэрии Архангельска.



Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. Народный фронт следит за развитием событий.