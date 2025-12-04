Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт достучался до Бастрыкина

После сигнала Народного фронта о перипетиях с ремонтом здания школы № 93 в посёлке Лесная речка к ситуации подключились оперативники.

По материалам нашей вчерашней публикации региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершеннее в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Для установления всех обстоятельств дела начато следствие и затребованы соответствующие документы. При этом правоохранители намерены дать правовую оценку как действиям подрядчиков, так и исполнению своих обязанностей должностными лицами мэрии Архангельска.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. Народный фронт следит за развитием событий. 

09 декабрь 16:34 | : Скандалы

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (134)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20