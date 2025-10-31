Следователи приехали на остров Брвенник по наводке журналистов

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено видеообращение жителей острова Бревенник города Архангельска о ненадлежащем содержании инфраструктуры на островной территории.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следователями СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. В ходе проверки также будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.